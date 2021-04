AMD Radeon Pro : une nouvelle carte graphique pour stations de travail en Big Navi

AMD a l'habitude de proposer une version Pro de ses cartes graphiques Radeon destinée aux stations de travail mais depuis l'arrivée des GPU Navi 20 / RDNA 2 des cartes graphiques gaming, rien n'a encore été présenté.

Des photos d'une carte graphique siglée AMD Radeon Pro ont commencé à circuler et semblent correspondre à un nouveau modèle distinct des Radeon Pro W5700 et W5500 présentées jusqu'à maintenant, même s'il semble s'agir d'un prototype avec un design général qui sera peut-être différent dans la version finale.

L'hypothèse la plus probable est qu'il s'agit d'une future carte AMD Radeon Pro avec le GPU Navi 21 des Radeon RX 6900 XT et Radeon RX 6800 / 6800 XT. La photo du dos de la bête montre la présence de modules mémoire Samsung de 16 Gb (2 Go) mais ne donne pas d'indication sur la quantité totale de mémoire GDDR6 présente. Elle serait de 16 Go, comme les Radeon RX.

A défaut d'une vue de la tranche, impossible non plus de savoir combien et quels types de sorties vidéo sont proposés, et avec quelle alimentation. Il faudra attendre une présentation officielle qui ne tardera peut-être pas.