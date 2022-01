AMD Radeon Pro W6400 : la carte graphique pour stations de travail en Navi 24 / RDNA 2

La gamme Radeon Pro W6000 en RDNA 2 d'AMD s'étoffent d'un nouveau membre orienté vers l'entrée de gamme. Le nouveau GPU Radeon Pro W6400 exploite en effet le GPU Navi 24 gravé en 6 nm déjà utilisé sur la Radeon RX 6500 XT dévoilée lors du CES 2022 de Las Vegas.

On est ici sur une configuration de 12 CU (Compute Units) avec 4 Go de mémoire GDDR6 et un bus 64-bit assurant une bande passante de 128 Go/s. L'interface PCIe Gen 4 est aussi limitée à 4 lignes, avec une rétrocompatibilité assurée pour les cartes mères en PCIe Gen 3.

La Radeon Pro W6400 obtient une puissance de calcul de 3,52 FTLOPS en précision FP32 et 7,07 TFLOPS en précision FP16. L'avantage viendra de la consommation d'énergie puisque le TGP reste de l'ordre de 50W, avec un encombrement single slot permettant d'obtenir un format compact et une alimentation directe.

Il faudra toutefois se contenter d'une connectique DisplayPort 1.4 (deux ports) sur cette carte graphique.

AMD en profite pour annoncer des variantes pour PC portables avec les Radeon Pro W6300M et W6500M, toujours en Navi 24. Si la première descend encore en gamme et se contente de 2 Go de mémoire, la W6500 sera un peu plus puissante que la W6400 en générant 5,3 TFLOPS en précision FP32 et 10,61 TFLOPS en précision FP16, du haut de ses 16 CU embarqués.

Le fabricant n'a pas encore indiqué les dates de disponibilité et les prix de ses nouvelles cartes graphiques pour station de travail.