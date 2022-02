AMD Radeon RX 6x50 XT : les GPU RDNA 2 Refresh toujours gravés en 7 nm

La gamme intermédiaire entre RDNA 2 et RDNA 3 conservera une gravure en 7 nm. L'évolution ne devrait porter que sur la qualité de la mémoire.

Si AMD confirme l'arrivée de l'architecture graphique RDNA 3 en fin d'année, la firme devrait proposer une gamme RDNA 2 Refresh d'ici quelques mois et constituer une gamme de cartes graphiques Radeon RX 6x50 XT en réutilisant les GPU Navi 21 et Navi 22.

Alors qu'elle propose une gravure en 6 nm pour son offre de base Radeon RX 6500 XT en Navi 24, il est désormais clair que la série RDNA 2 Refresh restera gravée en 7 nm.

Même avec une évolution de la mémoire pour adopter de la GDDR6 en 18 Gbps, les gains de performance de la future gamme devraient rester légers. Le leaker Moore's Law is Dead évoque tout de même une possible progression un peu au-dessus de 10%, ce qui ne serait pas si mal pour des produits plus cohérents que la mystérieuse RTX 3090 Ti de Nvidia.

Et si la gamme en RDNA 2 Refresh semblait plutôt prévue pour le milieu de l'année, un autre leaker affirme que la Radeon RX 6950 XT en Navi 21 arrivera dès le mois d'avril 2022...et seule.

Les Radeon RX 6850 XT et RX 6750 XT précédemment évoquées n'existeraient donc pas et AMD se concentrerait sur un unique modèle.