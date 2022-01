CES 2022 : AMD Radeon RX 6500 XT, la carte graphique RDNA 2 à 199 dollars

AMD a confirmé l'arrivée de nouvelles cartes graphiques Radeon RX 6000 orientées vers l'entrée de gamme avec la Radeon RX 6500 XT et la Radeon RX 6400.

Le groupe AMD étoffe sa gamme de cartes graphiques Radeon RX 6000 pour PC de bureau en se tournant cette fois vers l'entrée de gamme avec les modèles Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400.

Il s'agit des cartes graphiques dotées d'un GPU Navi 24 (architecture RDNA 2) gravé en 6 nm et intégrant pour la Radeon RX 6500 XT 16 Compute Units (1024 Stream Processors) et des fréquences de 2610 MHz en base et 2815 MHz en Boost.

Elle s'accompagne de 4 Go de mémoire GDDR6 avec une bande passante de 144 Go/s. Occupant 2 slots et offrant un TGP de 107W, la Radeon RX 6500 XT sera disponible dès le 19 janvier 2022 au prix de 199 dollars.

Durant la présentation du CES 2022 de Las Vegas, les performances en jeu 1080p ont été comparées à celles de la GTX 1650 de Nvidia qu'elle semble surpasser allègrement.

L'autre carte graphique d'entrée de gamme est la Radeon RX 6400 comprenant elle aussi 12 Compute Units mais 768 Stream Processors et avec des fréquences de 2039 MHz en base et 2321 MHz en Boost.

Dotée comme sa grande soeur de 16 Mo d'Infinity Cache, elle exploite également 4 Go de GDDR6 mais avec une bande passante maximale ramenée à 128 Go/s. Le TGP n'est en outre que de 53W et la carte graphique n'occupera qu'un slot.

On ne la trouvera pas directement puisqu'elle ne sera disponible qu'intégrée dans des PC lancés durant le premier semestre 2022.