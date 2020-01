CES 2020 : AMD officialise ses cartes graphiques Radeon RX 5600 / 5600 XT

Après les séries Radeon RX 5700 et RX 5500, le groupe AMD lève le voile sur la famille de cartes graphiques Radeon RX 5600 durant le salon CES 2020 de Las Vegas.

Régulièrement aperçue officieusement dans des listings ces dernières semaines, la nouvelle famille comporte deux membres : la Radeon RX 5600 avec 32 CU et 2048 SP et la Radeon RX 5600 XT avec 36 CU et 2304 SP.

Les deux cartes graphiques exploitent un GPU Navi 10 / RDNA gravé en 7 nm et confirment leur proximité avec la famille Radeon RX 5700, également en Navi 10.

Comme anticipé, les différences portent sur une cadence plus faible pour la famille RX 5600 et une partie mémoire allégée, que ce soit avec un bus 192-bit (au lieu de 256-bit pour RX 5700), une bande passante de 288 Go/s (contre 488 Go/s) et l'adjonction de 6 Go de mémoire GDDR6 quand la série RX 5700 profite de 8 Go.

AMD en profite pour annoncer des déclinaisons mobiles de ses cartes graphiques avec notamment la Radeon RX 5600M mais aussi une nouvelle Radeon RX 5700M.

Le groupe annonce pour sa Radeon RX 5600 XT des performances jusqu'à 20% supérieures dans les jeux AAA par rapport à la GeForce GTX 1660 Ti de Nvidia, et de l'ordre de 10% sur les principaux titres esport.

On retrouve par ailleurs une compatibilité avec une partie des fonctionnalités de la suite Radeon Software comme Radeon Boost, Radeon Anti-Lag ou Radeon Image Sharpening.

L'écart se resserre lorsqu'il s'agit de la GeForce GTX 1660 Super, la Radeon RX 5600 XT conservant un léger avantage. Elle devrait constituer une intéressante alternative pour du jeu en 1080p, avec un tarif de 279 dollars et une disponibilité au sein des multiples partenaires d'AMD dès le premier trimestre 2020.