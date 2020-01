AMD Radeon RX 5600XT : gare aux versions qui ne profitent pas des performances annoncées

AMD a donc dégainé sa RX 5600 XT, une carte graphique présentée au CES de Les Vegas en janvier et qui vient directement concurrencer la GTX 1660 Ti de Nvidia.

Mais si la fiche technique est désormais connue, il subsiste un flou concernant les modèles, notamment du fait d'une stratégie d'AMD adoptée à la dernière minute. Car lors de sa présentation, AMD ne s'attendait pas à ce que Nvidia riposte immédiatement avec une RTX 2060 au prix quasi similaire.

AMD ne pouvant pas baisser le prix de sa RX 5600XT, la marque faisait le choix de procéder à une mise à jour du firmware visant à augmenter les fréquences de fonctionnement. Mais voilà : la manipulation adoptée en urgence fait que toutes les cartes n'en profitent pas d'origine...

L'overclocking permet ainsi de passer la fréquence mémoire de 1500 à 1750 MHz mais un certain nombre de cartes sont actuellement proposées sans cette amélioration. Les fabricants n'ont pas eu le temps de procéder à une mise à jour firmware, et certains ont ainsi décidé de l'annoncer clairement dans le descriptif sur leurs pages produit.

Rien n'est perdu pour autant du côté des joueurs, puisque la mise à jour du firmware reste possible et tous les fabricants ou presque proposent cette évolution. Presque, parce que se pose également un autre problème sur lequel a communiqué MSI.

MSI explique ainsi qu'au regard de la fiche technique validée en amont par AMD et selon les accords avec la marque, les constructeurs tiers se réservent le choix des composants, tant qu'ils répondent à la fiche d'origine. Or, pour réaliser des économies, les fabricants se limitent bien souvent aux performances minimales. Ce peut être le cas de la RAM, qui peut être validée par le constructeur du moment qu'elle est certifiée à 1500 MHZ, mais pas forcément au delà. Cela implique qu'aucune mise à jour permettant de la surcadencer ne sera alors proposée pour atteindre les 1750 MHz annoncés au dernier moment...

Autre situation : même si les lots de puces sont annoncés à 1750 MHz, il faut que les constructeurs garantissent le bon fonctionnement et mènent des tests sur l'ensemble des puces avant de les proposer à la vente. Certains fabricants préfèrent ne pas perdre de temps avec cette procédure et conserver une marge de sécurité, ce qui implique que certaines cartes ont un potentiel bien plus élevé que ce qui est annoncé par le fabricant, qui ne prendra pas le risque de garantir un fonctionnement sous overclock.

La situation pour la RX 5600 XT est donc actuellement comme la communication qui l'a précédée : bancale. Pour le consommateur, il faudra redoubler d'efforts et de recherches pour trouver les informations lui garantissant de tomber sur la version qu'il souhaite vraiment : overclockée ou non, du moins pendant les quelques mois qui s'annoncent.