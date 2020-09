AMD Radeon RX 6000 : les GPUS en deux et trois ventilateurs se montrent en photos et rendus

Le 28 octobre prochain, AMD lèvera le voile sur sa gamme de cartes graphiques Radeon RX 6000 et sa nouvelle architecture RDNA 2 qui lui permettra de proposer des GPU gaming haut de gamme, les fameux Big Navi.

Dès à présent, la firme commence à évoquer ses produits par l'intermédiaire du jeu Fortnite. Après avoir confirmé la dénomination des cartes graphiques, elle a montré le design d'une carte graphique de référence pleine de promesses par l'alignement de ses trois ventilateurs.

En attendant d'en savoir plus sur la configuration, le youtubeur JayzTwoCents a diffusé des photos et des rendus des futures cartes Radeon RX 6000. On retrouve en photo le modèle de référence à trois ventilateurs et double connecteur PCIe 8 broches, mais aussi, sous forme de rendu, une variante à deux ventilateurs.

Cette dernière pourrait constituer l'offre de milieu de gamme de la nouvelle future série, mais là encore avec le double connecteur 8 broches. La version avec trois ventilateurs pourrait correspondre à une Radeon RX 6900 tandis que celle avec deux ventilateurs serait une Radeon RX 6700 ou 6800 mais cela tient encore de la spéculation.