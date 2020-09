AMD Radeon RX 6000 : une première image de Big Navi

AMD ne dévoilera ses premières cartes graphiques Radeon RX 6000 que fin octobre mais on peut déjà apprécier son design à trois ventilateurs.

Il reste un mois et demi avant l'officialisation de la série Radeon RX 6000 mais AMD ne va sûrement pas laisser son concurrent Nvidia installer tranquillement ses cartes RTX 30 dans le paysage sans se manifester.

La firme dévoile donc le design retenu pour sa série de cartes Big Navi gravée en 7 nm et exploitant une nouvelle architecture RDNA 2 que l'on retrouvera aussi au coeur des consoles de salon Playstation 5 et Microsoft Xbox Series X et S.

On y découvre une carte graphique armée de trois ventilateurs et d'un double connecteur PCIe de 8 broches sur le côté. Elle devrait en principe offrir de solides performances là où la génération actuelle de cartes Radeon RX 5000 mise plutôt sur le milieu de gamme.

La présence des trois ventilateurs suggère que ça va chauffer à l'intérieur pour fournir des performances dont on attend de voir où elle se situeront, notamment par rapport aux RTX 30.

Après avoir confirmé le nom de sa série via Fortnite, AMD continue dans cette lignée avec la modélisation de la carte dans une carte spéciale du jeu. Cela permet d'obtenir quelques détails supplémentaires, avec notamment la présence d'un port HDMI, de deux connectiques DisplayPort et d'un port USB-C qui ne semble a priori pas être compatible Thunderbolt.

Il pourrait plutôt être là pour répondre à la tendance des écrans avec connectique USB-C. le double connecteur PCie devrait pouvoir apporter une puissance de 150W, avec une capacité à consommer jusqu'à 375W (à confirmer).