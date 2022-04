AMD Radeon RX 6050 XT RDNA 2 Refresh : les cartes graphiques se montrent avant leur lancement

Avant de clore le chapitre RDNA 2 pour passer à l'architecture RDNA 3 d'ici la fin de l'année, AMD devrait lancer une gamme Radeon RX 6050 XT de trois modèles avec des caractéristiques légèrement revues.

Cela devrait donner naissance aux modèles Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT et Radeon RX 6650 XT (il n'y aurait pas de déclinaison RX 6850 XT, au moins au début) qui profiteront essentiellement d'une mémoire GDDR6 plus performante, en 18 Gbps au lieu de 16.

Elles devraient en revanche reposer sur les mêmes GPU que les modèles originaux, toujours avec gravure en 7 nm et avec le même nombre de coeurs. Du fait de la mémoire plus évoluée, le TBP pourrait être légèrement en hausse, à l'image de la Radeon RX 6950 XT qui passera à 350W au lieu de 300W pour la Radeon RX 6900 XT.

Les trois cartes graphiques se montrent en amont d'un lancement qui interviendrait le 10 mai et non plus le 20 avril comme évoqué précédemment. Les deux grands modèles disposeront donc d'un triple ventilateur tandis que la Radeon RX 6650 XT héritera d'un refroidissement avec double ventilateur (alors que la RX 6600 XT est à ventilateur simple).

Le site Videocardz, à l'origine des rendus, indique qu'une présentation officielle ne devrait plus tarder pour la gamme Radeon RX 6050 XT.