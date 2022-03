Les cartes graphiques AMD Radeon RX 6x50XT / RDNA 2 Refresh attendues en avril

Sur le salon CES 2022 de Las Vegas, AMD a commencé à évoquer l'architecture RDNA 3 et a confirmé son lancement avant la fin de l'année. Entre-temps, la firme va proposer une évolution légère de l'architecture RDNA 2 sous la forme d'une série de cartes graphiques Radeon RX 6x50XT.

Selon un leaker de Chiphell, trois GPU pour PC de bureau sont prévus :

AMD Radeon RX 6950XT

AMD Radeon RX 6750XT

AMD Radeon RX 6650XT

Ces trois modèles conserveront le même GPU RDNA 2 mais profiteront d'une mémoire GDDR6 plus rapide, en 18 Gbps au lieu des 16 Gbps des modèles actuels. Cela donnera quelques points de pourcentage en plus dans leurs performances et cela permettra de couvrir la période de creux en attendant la nouvelle architecture.

Selon le leaker, les nouvelles cartes graphiques seront présentées le 20 ou le 21 avril prochain. La rumeur prétend que la Radeon RX 6960XT pourrait venir se confronter à la future RTX 3090 Ti de Nvidia et qu'elle aura un TDP augmenté à 350W.

La gamme RDNA 2 Refresh viendra surtout occuper le terrain au moment où Intel va lancer ses premières cartes graphiques dédiées ARC Alchemist dans le courant du deuxième trimestre.