AMD : des Radeon RX 6300M et 6500M en Navi 24 se confirment en entrée de gamme

Le dernier pilote Radeon a parlé et liste quatre cartes graphiques mobiles d'entrée de gamme qui prépare l'introduction des Radeon Pro RX 6300 et RX 6500 en Navi 24.

De toute évidence, AMD s'apprête à descendre encore en gamme pour sa série de cartes graphiques Radeon RX 6000 en RDNA 2. Après les spéculations autour de RX 6500 XT et RX 6400 pour PC de bureau, le pilote Radeon 21.40.1 trahit l'existe de quatre GPU en Navi 24 pour PC portables.

Parmi les cartes listées, on trouve les Radeon RX 6300M et Radeon RX 6500M, ainsi que les Radeon Pro W6300M et Radeon Pro 6500M, pas encore annoncées par AMD.

Elles utilisent le GPU Navi 24 "Beige Goby" identifié sous la référence 7420-743F dans le pilote et qui embarque 16 CU / 1024 stream processors avec 2 ou 4 Go de mémoire dédiée et un bus 64-bit.

En attendant la prochaine architecture graphique RDNA 3 qui renouvellera le haut de gamme, la bataille devrait donc se jouer entre-temps sur le marché d'entrée de gamme qui avait été, il est vrai, un peu délaissé