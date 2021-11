AMD Radeon RX 6500 XT et RX 6400 : les cartes graphiques en Navi 24 pour l'entrée de gamme ?

Verra-t-on des cartes graphiques avec GPU Navi 24 chez AMD ? Deux modèles sont évoqués pour l'entrée de gamme, avec 4 Go de mémoire GDDR6.

Le spécialiste des cartes graphiques AMD a commencé à déployer des modèles en Navi 23 pour descendre en gamme et étoffer sa série Radeon RX 6000 mais il pourrait aller plus loin et proposer des cartes avec GPU Navi 24.

Ce dernier a fait l'objet de quelques rumeurs ces derniers mois du fait de références observées dans des pilotes mais rien de précis n'a été dévoilé par la firme et le mystère plane toujours sur son existe réelle.

Le leaker Komachi affirme pourtant avoir trouvé les références de deux cartes graphiques en Navi 24 / RDNA 2 qui couvriraient de fait l'entrée de gamme. Il évoque ainsi l'existence d'une Radeon RX 6500XT et d'une Radeon RX 6400.

Navi 24, qui porte le nom de code Beige Goby, embarquerait la moitié des coeurs de Navi 23, ce qui conduirait à 16 CU / 1024 stream processors, le limitant à des tâches bureautiques / multimédia et du jeu occasionnel.

Le même leaker indique que les cartes graphiques Navi 24 se limiteraient à 4 Go de mémoire GDDR6, là encore moitié moins que les cartes Radeon RX 6000. Une annonce reste possible durant le salon CES 2022 début janvier.