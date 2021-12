AMD Radeon RX 6500 XT : la carte graphique Navi 24 lancée le 19 janvier

Le lancement des cartes graphiques Radeon RX 6000 en entrée de gamme est imminent et le salon CES 2022 de Las Vegas devrait être l'occasion d'introduire le GPU Navi 24 qui équipera les modèles Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400.

Le site Videocardz confirme que ce GPU avec architecture RDNA 2 profitera d'une gravure en 6 nm (contre 7 nm pour les autres GPU Navi 21 à Navi 23) et que les bandes passantes seront de 128 Go/s pour la Radeon RX 6500 XT (avec mémoire GDDR6 16 Gbps) et de 112 Go/s pour la RX 6400 (avec GDDR6 14 Gbps).

La Radeon RX 6500 XT héritera du GPU Navi 24 XT avec 4 Go de GDDR6 et un TGP de 107W. La Radeon RX 6400 aura pour sa part un Navi 24 XL avec 4 Go de GDDR6 et un TGP ramené à 53W.

AMD Radeon RX 6500 XT (source : Videocardz)

La première nécessitera 2 slots et un connecteur 6 broches tandis que la RX 6400 ne demandera qu'un slot et pourra être alimentée en direct.

La date de lancement de la Radeon RX 6500 XT se précise pour le 19 janvier 2022, selon les sources de Videocardz, tandis que sa petite soeur reste calée sur mars 2022.

Elles viendront occuper le terrain de l'entrée de gamme alors que dans le même temps Intel tentera d'investir ce segment avec ses cartes ARC Alchemist, en attendant de pouvoir offrir des cartes graphiques plus puissantes.

A noter que Nvidia devrait aussi compléter son offre sur ce même segment avec une GeForce RTX 3050 qui pourrait être annoncée dès le 4 janvier.