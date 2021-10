"AMD Radeon RX 6600 : la carte graphique pour du jeu 1080p officialisée"

AMD dévoile sa carte graphique Radeon RX 6600 en ouverture de gamme et taillée pour du jeu 1080p.

Son arrivée sur le marché avait bien été anticipée et AMD dévoile donc la carte graphique Radeon RX 6600 qui vient se positionner en ouverture de sa gamme Radeon RX 6000 avec architecture RDNA 2.

Ses caractéristiques se confirment avec un GPU Navi 23 doté de 1792 stream processors et 8 Go de mémoire GDDR6 en 14 Gbps et avec bus mémoire 128-bit assurant une bande passante de 224 Go/s.

La carte graphique propose une fréquence de base à 2044 MHz qui passe à 2491 MHz en Boost et supporte un Infinity Cache de 32 Mo, le tout avec un TGP de 132W.

Taillée pour le jeu en 1080p, la carte Radeon RX 6600 se positionne face à la RTX 3060 de Nvidia qu'elle veut au moins égaler dans la plupart des jeux. A défaut d'être beaucoup plus performante, AMD met l'accent sur la meilleure performance par Watt de son produit.

Elle reste compatible avec la FSR (FidelityFX Super Resolution) pour améliorer le framerate sans trop perdre en qualité visuelle. La carte graphique AMD Radeon RX 6600 est proposée dès ce jour au tarif de référence de 329 dollars / 339 € mais il reste à voir ce qu'il en sera chez les revendeurs, et avec quels stocks.