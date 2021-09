AMD Radeon RX 6600 : le lancement mi-octobre du GPU se confirme

La carte graphique Radeon RX 6600 sera la plus petite addition dans la gamme de GPU RDNA 2 d'AMD, après la Radeon RX 6600 XT lancée durant l'été, avec un focus sur le jeu en 1080p.

De premiers rendus et la liste de ses caractéristiques ont déjà commencé à fuiter ces derniers mois et il restait à connaître sa date de lancement, estimée à septembre ou octobre.

Le site Videocardz apporte des informations en confirmant sa configuration avec GPU Navi 23 XL et 1792 Stream Processors, accompagnés de 8 Go de mémoire GDDR6 et en diffusant le calendrier préparatoire du lancement.

On y découvre que les partenaires AiB (AMD ne proposera pas la carte graphique directement) on dû soumettre la liste de leurs exemplaires au 15 septembre et que la levée de l'embargo presse (tests et présentations) et sur les sites des partenaires est fixée au 13 octobre.

C'est cette même date qu'ont évoquée il y a peu nos confrères de Cowcotland et qui semble bien être celle du lancement effectif. Le prix de la Radeon RX 6600 reste pour l'heure inconnu.