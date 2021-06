AMD Radeon RX 6600 XT : pas encore annoncée mais plusieurs références Gigabyte à l'EEC

La carte graphique Radeon RX 6600 XT d'AMD poursuivra la descente en gamme de la série de GPU AMD et, sans être encore officialisée, beaucoup de détails sur ses caractéristiques sont déjà anticipés.

Elle exploiterait donc un GPU Navi 23, comme la Radeon RX 6600M mobile et la Radeon Pro W6600, avec 8 Go de mémoire GDDR6, toujours avec l'architecture RDNA 2.

Si elle n'est pas officialisée, pas moins de six références en provenance de Gigabyte ont déjà fait leur apparition dans les listings de l'EEC (Eurasian Economic Commission), avec un design custom dans les gammes Eagle / Eagle OC et Gaming / Gaming Pro avec ou sans OC.

Les six modèles embarquent tous 8 Go de GDDR6 et devraient exploiter le GPU Navi 23 XT avec 32 CU soit 2048 coeurs et 32 Mo d'Infinity Cache. La mémoire dédiée exploitera un bus 128-bit, avec une bande passante de 256 Go/s.

Elles seront taillées pour du jeu en 1080p et se situeront en matière de performances au-dessus de la RTX 3060 de Nvidia. Pour Wccftech, le prix pourrait se situer vers 299 dollars, légèrement en-dessous de celui de la RTX 3060, mais cela demandera être confirmé.