AMD Radeon RX 6600 XT : Navi 23, 8 Go de GDDR6 et PCIe 4 x8

Pour étirer sa série Radeon RX 6000 vers l'ouverture de gamme, AMD proposera une carte graphique Radeon RX 6600 XT intégrant un GPU Navi 23 et dont la conception conviendra aussi bien pour un PC de bureau que pour un PC portable, avec un objectif de jeu en 1080p léger et bureautique.

Le site Igor's Lab en détaille une partie des caractéristiques. On y découvre que Navi 23 a une petite empreinte de 235,76 mm2 et un die pivoté à 45 degrés, avec le support d'un TGP de 65 à 90W.

AMD Navi 23 (credit : Igor's Lab)

La version mobile (Radeon RX 6600M) devrait atteindre une fréquence maximum de 2350 MHz tandis que la variante desktop grimpera vers 2700 MHz. On devrait également trouver 8 Go de mémoire GDDR6, même si le GPU peut en principe supporter 16 Go, avec un bus mémoire 128-bit.

Igor's Lab indique encore que la future carte graphique supportera l'interface PCIe 4.0 x8. La carte Radeon RX 6600 XT devrait proposer 2048 coeurs CUDA et un Infinity Cache de 64 Mo.

Sa disponibilité est espérée pour le mois de juin 2021, avec une annonce vraisemblablement durant le salon Computex 2021 de Taiwan.