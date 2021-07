AMD Radeon RX 6600 XT : le mystère du prix de la carte graphique

La carte graphique Radeon RX 6600 XT va permettre de déployer l'architecture RDNA 2 plus bas en gamme avec un GPU Navi 23 déjà déployé dans plusieurs catégories de produits chez AMD.

L'un de ses arguments de vente sera son prix. Alors que la Radeon RX 6700 XT est positionnée au prix de référence de 479 dollars, on attend de savoir quel sera le créneau choisi par la firme pour le modèle en-dessous.

Selon Neowin, le prix de la Radeon RX 6600 XT serait de 349 dollars, tandis que la Radeon RX 6600 serait proposée à 299 dollars. Ces valeurs datent toutefois d'il y a un mois et il reste possible qu'il y ait du changement depuis.

AMD reste contraint par le positionnement de la RTX 3060 de Nvidia, un peu plus puissante et dotée de plus de mémoire GDDR6, ce qui limiterait sa marge de manoeuvre. Mais dans le même temps, le site Cowcotland affirme d'après ses propres sources que la Radeon RX 6600 XT sera proposée en Europe à 499 €, voire même 549 € en prix de référence.

On devrait toutefois pouvoir profiter d'un stock de plusieurs milliers de GPU proposés uniquement par les partenaires d'AMD.