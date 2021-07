AMD Radeon RX 6600 XT : des photos en fuite de la future carte graphique

La carte graphique Radeon RX 6600 XT va permettre à AMD de proposer ses technologies Navi / RDNA 2 à des tarifs encore plus abordables et le lancement officiel se précise pour le mois d'août.

Avant cela, les fuites se poursuivent avec des photos apparues sur des forums chinois et retirées depuis. Elles montrent une carte graphique à double ventilateur au-dessus d'un vaste dissipateur thermique en aluminium.

Elle présente un unique connecteur 8 broches pour l'alimentation. On attend toujours à bord un GPU Navi 23 avec 2048 Stream processors (1792 pour la version non XT) et 8 Go de GDDR6 avec bus 128-bit.

Les photos de la Radeon RX 6600 XT s'accompagnent de captures d'écran des résultats du benchmark Ludashi qui semble placer les performances du GPU au niveau de la RTX 3060 de Nvidia, voire légèrement au-dessus.