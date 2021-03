AMD Radeon RX 6700 XT : la carte graphique restera rare à son lancement

Avec la Radeon RX 6700 XT, AMD étend sa gamme de GPU sous RDNA 2 en ciblant particulièrement le milieu de gamme, avec un focus sur le jeu en 1440p. Toujours accompagnée de 12 Go de mémoire GDDR6, armée d'un GPU Navi 22 avec 40 Compute Units, elle permet de proposer une carte graphique à moins de 500 dollars.

Commercialisée à partir du 18 mars, la Radeon RX 6700 XT commence déjà à apparaître dans certains tests et reviews en avance, permettant de donner une idée de ses performances.

Sur Ashes of the Singularity, la nouvelle carte graphique d'AMD affichage des scores environ 30% supérieurs à ceux de la Radeon RX 5700 XT en Navi 10 et plate-forme RDNA.

Malgré la promesse d'une plus grande disponibilité, la nouvelle carte graphique devrait rester difficile à trouver. D'après les remontées des revendeurs, il n'y aura que quelques milliers de pièces pour l'Europe entière, et donc vraisemblablement quelques dizaines à centaines de GPU seulement par pays au lancement, pour un prix de référence de 479 dollars.

La production reste difficile à organiser en larges volumes tandis que les coûtsd de logistique en temps de Covid restent un casse-tête et il reste à voir l'impact du cryptominage sur la disponibilité effective de la Radeon RX 6700 XT.