AMD Radeon RX 6800 XT : premières infos sur les performances en Ray Tracing

Si Nvidia a mis l'accent sur le Ray Tracing depuis sa première gamme RTX 20 et a renforcé cette capacité avec la série RTX 30, AMD ne commence à s'y mettre qu'avec la série Radeon RX 6000 et sa nouvelle architecture RDNA 2.

La présentation des cartes graphiques fin octobre a confirmé le support du ray tracing mais les détails sont restés légers sur ce point. Avec la commercialisation des Radeon RX 6800 et RX 6800 XT ce 18 novembre, on devrait en savoir plus mais le site Videocardz diffuse déjà un slide listant le framerate attendu sur différents jeux AAA en Ray Tracing avec la carte Radeon RX 6800 XT grâce à Fidelity FX et DirectX 12 Ultimate.

Cette dernière offre 72 Ray Accelerators (60 pour la RX 6800 et 80 pour la RX 6900 XT) qui vont permettre de générer du Ray Tracing en temps réel avec plus d'efficacité qu'un fonctionnement purement logiciel mais en consommant fortement les ressources du GPU.

Les framerates obtenus sur différents jeux ont été réalisés avec une plate-forme exploitant un processeur Ryzen 9 5900X avec architecture Zen 3 et doté de 16 Go de RAM DDR4-3200.

Ils montrent qu'il sera possible d'obtenir des framerates entre un peu plus de 60 fps et près de 100 fps sur des titres comme Battefield V, Call of Duty Modern Warfare, Crysis Remastered ou Shadow of th Tomb Raider, le plus difficile à gérer restant Metro Exodus avec 67 fps.

Il sera intéressant de comparer ces résultats avec ceux obtenus via les cartes RTX 30 de Nvidia. AMD prépare toujours en outre une technologie FidelityFX Super Resolution pour répondre au filtre DLSS de Nvidia d'optimisation du rendu graphique.