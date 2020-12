AMD Radeon RX 6900 XT : quel supplément de performances par rapport à la RX 6800 XT ?

D'ici quelques jours, AMD commercialisera la carte graphique Radeon RX 6900 XT utilisant l'architecture RDNA 2 et représentant le fleuron de sa nouvelle gamme gaming Radeon RX 6000.

En attendant, les premiers benchmarks sont repérés ici et là, permettant de se faire une idée de ses performances. @TUM_APISAK relève son apparition sur le test OpenCL du benchmark Geekbench 5 et observe un résultat de 169 779 points.

Il a été obtenu sur une configuration combinant chipset X570 et processeur Ryzen 9 5950X. Rien n'est indiqué sur l'utilisation ou non du Smart Access Memory, ce qui pourrait amener à un résultat encore meilleur.

Ce score est supérieur de 13% à celui de la carte graphique Radeon RX 6800 XT et de 35% par rapport à la Radeon RX 6800, selon les résultats déjà présents en base. Sur ce même test, le futur GPU Radeon RX 6900 XT est légèrement en-dessous de la RTX 3080 de Nvidia (177 724) et à quelque distance de la RTX 3090, qui dépasse les 200 000 points.

Il reste à voir ce que cela donnera en usage réel et non sur un benchmark ne mesurant qu'un aspect des possibilités de la carte. La carte Radeon RX 6900 XT est censée pouvoir rivaliser avec la RTX 3090 sur le jeu en 1080p et 4K.

Elle offrira un coeur GPU Navi 21 XTX avec 80 Compute Units, soit 5120 Stream Processors, avec une cadence de 2015 MHz grimpant à 2250 MHz en boost et sera accompagnée de 16 Go de mémoire GDDR6 avec bus 256-bit, pour un TBP de 300W.