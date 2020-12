Radeon RX 6900XT : seulement 35 cartes pour le plus gros distributeur en Suisse.

Si Nvidia et AMD, les deux fabricants majeurs de cartes graphiques ont récemment lancé leur nouvelle génération de cartes, aucune des marques n'arrive à proposer un stock suffisant à ce jour.

La situation est d'autant plus frustrante que l'on assiste à un véritable bond en avant des performances avec ces deux générations de cartes graphiques mais problème : difficile, voire impossible de mettre la main sur l'une d'entre elles tant les stocks sont limités.

Et les choses ne vont pas s'arranger avec la RX 6900 XT, fleuron de la gamme chez AMD qui s'annonce encore plus rare. Digitec, le plus gros revendeur de matériel informatique en Suisse a ainsi annoncé avoir eu accès à seulement 35 cartes en tout et pour tout.

La société a même annoncé que dans ces conditions, les acheteurs devront s'inscrire et qu'un tirage au sort sera organisé pour désigner les 35 "chanceux" qui pourront acheter la carte.

Dans ces conditions on peut estimer qu'en France, le stock serait limité à moins de 500 exemplaires, peut-être même bien moins encore. En clair, les prix vont véritablement exploser et l'on devrait retrouver les cartes sur eBay ou LeBonCoin assez rapidement à des tarifs encore plus faramineux...