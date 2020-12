AMD Radeon RX 6900 XT : un peu en-dessous de la RTX 3090 sur Ashes of the Singularity

Bientôt disponible, la carte graphique Radeon RX 6900 XT en dit plus sur ses performances via ses passages remarqués en benchmark, hier sur Geekbench, aujourd'hui sur Ashes of the Singularity.

La carte graphique Radeon RX 6900 XT, fleuron de la série Radeon RX 6000 en RDNA 2, sera commercialisée la semaine prochaine pour 999 dollars et sera sans doute soumise comme les autres à une rapide rupture de stock.

Avant son lancement, elle se montre en benchmark, permettant d'avoir une première idée de ses performances. On a déjà pu la voir passer sur certains tests de Geekbench 5 mais elle se dévoile à présent sur le benchmark d'Ashes of the Singularity.

Sur le test Crazy 1080p, elle obtient un score de 10100 / 102 fps (comme la RX 6800 XT, au passage) qui donne l'occasion de la comparer à sa principale rivale, la GeForce RTX 3090 de Nvidia, mais aussi à la RTX 3080.

Ces dernières obtiennent respectivement des scores de 10400 / 105,4 fps et 10300 / 104 fps sur le même test, plaçant la Radeon RX 6900 XT légèrement en-dessous. On notera qu'elle dispose de 16 Go de mémoire GDDR6 (vs 20 et 10 Go de GDDR6X pour les RTX 3090 et RTX 3080) et se positionne un cran en-dessous côté tarif par rapport à la RTX 3090, dont le prix de référence est tout de même de 1500 dollars.

La carte graphique Radeon RX 6900 XT sera disponible à partir du 8 décembre et les reviews ne manqueront pas de détailler ses performances en 1080p comme en 4K.