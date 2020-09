Nvidia RTX IO : l'accès direct du GPU au stockage pour réduire les temps de chargement des jeux

Les cartes graphiques RTX 30 vont renouveler la série des GPU gaming haut de gamme de Nvidia grâce à l'architecture Ampere et la firme en a profité pour dévoiler quelques astuces supplémentaires pour préparer l'avenir du gaming.

L'une d'entre elles laisse entrevoir en particulier la possibilité de résoudre certaines problématiques comme le temps de chargement des jeux. Les jeux AAA nécessitent souvent désormais d'énormes quantités de données à prétraiter avant d'assurer l'affichage du jeu propement dit avec son rendu en termes de reflets, d'effets de particules, etc.

Fonctionnement classique sans compression des données

Fonctionnement avec données décompressées via le CPU mais limité par les interfaces I/O et la disponibilité des coeurs du CPU

Les informations devant passer du support de stockage vers le CPU avant d'être renvoyées vers le GPU, cela peut occasionner un temps d'attente variable (selon divers paramètres : puissance du CPU, qualité du support de stockage et des interfaces I/O...) qui peut gâcher le plaisir du jeu en cassant l'immersion. Des temps de chargement plus courts sont d'ailleurs l'une des grandes promesses faites par les fabricants des consoles de nouvelle génération, PS5 chez Sony ou Xbox series X pour Microsoft.

La promesse de RTX IO : les données compressées vont directement au GPU RTX

Dans un mouvement similaire, Nvidia annonce une technologie RTX IO qui aura pour rôle de faire transiter directement les données de jeu du support de stockage vers le GPU RTX sans passer par l'étape intermédiaire d'un traitement de décompression des données via le CPU, évitant ainsi une embolie des coeurs du CPU et permettant d'obtenir des performances I/O jusqu'à 100 fois supérieures par rapport aux systèmes traditionnels.

RTX IO s'appuie sur la nouvelle architecture de stockage DirectStorage API de Microsoft (que l'on retrouvera aussi au coeur de la Xbox Series X et qui sera présentée plus tard dans l'année) et sur du stockage SSD de type NVMe pour parvenir à ce résultat, permettant de fournir les données compressées directement au GPU sans passer par leur décompression via le GPU

Outre des temps de chargement très réduits pour les jeux, RTX IO permettra d'améliorer le nombre d'images affichées par seconde pour rendre l'action encore plus fluide et les cinématiques plus époustouflantes, comme Nvidia en a fait la démonstration lors de la présentation de la série RTX 30.