AMD Renoir : les APU se dévoilent encore un peu

En terme d'APU AMD, après Picasso viendra Renoir en 2020 et de nouveaux détails éclairent la configuration de la plate-forme.

Le groupe AMD proposera bientôt une nouvelle plate-forme pour ses APU (Accelerated Processing Unit) avec la famille AMD Renoir et de nouveaux détails ont émergé la concernant.

On sait déjà que les successeurs d'AMD Renoir profiteront de l'architecture Zen 2 gravée en 7 nm mais resteront avec une partie graphique Vega alors que la firme est en train de migrer vers la génération suivante Navi dans le reste de ses offres.

Il faudra attendre la génération suivante d'APU, nom de code Van Gogh, pour voir arriver l'architecture GPU Navi .

Selon des données apparues sur Reddit, près d'une trentaine de références seraient prévues entre versions desktop et mobile. Pour les premières, on trouverait des modèles en 65 Watts avec une partie GPU de 6 à 11 CU (Compute Units) et des versions en 35 Watts avec 3 à 10 CU (représentées par la référence Bxx dans le listing issu de Geekbench).

Les APU version mobile seraient en 45 Watts avec GPU Vega de 8 à 13 CU ou en 15 Watts avec 6 à 13 CU pour la partie graphique. Dans chaque catégorie desktop et mobile, les APU se décomposent en variante Consumer et variante Pro pour un total de 28 APU AMD Renoir.