AMD RX 6700XT : un potentiel d'overclocking phénoménal

AMD préparerait ainsi une RX 6700 XT pour compléter sa gamme de cartes graphiques exploitant l'architecture RDNA 2. Et pour cette version, une particularité a été évoquée par Igor'sLAB : son impressionnant potentiel d'overclocking.

La carte qui n'est pas encore officiellement annoncée pourrait ainsi être poussée comme la RX 6900 XT afin de voir sa fréquence atteindre jusqu'à 2 950 MHz. C'est du moins la valeur maximum enregistrée dans les spécifications Bios de la carte graphique.

Il s'agit là de limites théoriques et pour atteindre une telle vitesse, il faudra certainement passer par un refroidissement à l'azote liquide. Néanmoins, le potentiel est là et les joueurs pourraient rapidement se lancer dans un overclocking plus modeste et stable, quitte à miser sur du watercooling.

Ce qui interroge, c'est que cette fréquence maximale dépasse les 2,8 Ghz max imposés à la RX 6800 XT qui se situe sur la gamme juste au-dessus. AMD pourrait ainsi avoir fait un choix spécifique de ne pas brider sa RX 6700 XT pour en fait un modèle avant tout dédié aux bidouilleurs.

Cette RX 6700 XT est également attendue avec un TGP relativement élevé de 211 W, c'est plus que les 203W de la RX 6800 XT. Le modèle pourrait permettre plus d'amplitudes aux fabricants partenaires : chacun pourrait ainsi proposer plusieurs versions de la RX 6700XT et inonder le marché avec une foule de références s'affichant avec différents niveaux d'overclocking et de système de refroidissement.