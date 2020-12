AMD Radeon RX 6900 XT : quel prix en France pour la carte graphique de référence ?

Après avoir déjà commercialisé les Radeon RX 6800 et Radeon RX 6800 XT, le groupe AMD lancera à partir du 8 décembre le modèle haut de gamme parmi ses cartes graphiques Radeon RX 6000, à savoir la Radeon RX 6900 XT.

Destinée à rivaliser avec la RTX 3090 de Nvidia sur le jeu en 4K, elle se dote de 80 Compute Units et de 16 Go de mémoire GDDR6, avec un Infinity Cache de 128 Mo, pour un TBP de 300W, inférieur à celui des RTX 3080 et RTX 3090.

La carte graphique de référence en RDNA 2 a été annoncée au prix de 999 dollars avec une disponibilité à partir du 8 novembre. Selon une indiscrétion de Cowcotland, le tarif de la Radeon RX 6900 XT sera de 1299 € et donc au-delà du tarif de référence attendu à 1029 €.

Le lancement des Radeon RX 6800 et RX 6800 XT ayant conduit à une rupture de stock immédiate, il n'y a pas vraiment de raisons que cela change avec la Radeon RX 6900 XT qui devrait donc n'être disponible que durant un court instant avant de connaître elle aussi une phase de pénurie qui ne devrait pas s'améliorer avant le début de l'année prochaine.