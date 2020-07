AMD Ryzen 4000G / Ryzen Pro 4000G pour PC de bureau : jeu et création au niveau supérieur

Le groupe AMD avait présenté ses processeurs mobiles Ryzen 4000 Renoir lors du CES 2020 et ce sont maintenant les processeurs pour PC de bureau qui se dévoilent, avec toujours la combinaison d'un processeur et d'une partie GPU Radeon intégrée.

La nouvelle famille Ryzen 4000 G s'appuie toujours sur l'architecture Zen 2 gravée en 7 nm et promet un GPU intégré offrant suffisamment de performances pour ne pas avoir forcément besoin d'un GPU dédié.

Cela suppose de pouvoir aller au-delà des tâches bureautiques et de s'aventurer sur les territoires du jeu en 1080p (certes sans pousser les réglages au maximum) et de la création de contenus.

AMD Ryzen 4000G pour PC de bureau

La nouvelle offre se divise en deux branches, l'une avec TDP de 35W (Ryzen 4000GE), l'autre avec TDP de 65W (Ryzen 4000G). C'est cette dernière série qui a fait l'objet d'une présentation plus détaillée avec trois processeurs annoncés :

AMD Ryzen 7 4700G 8 coeurs / 16 threads, 3,6 GHz / 4,4 GHz et GPU 8 coeurs 2100 MHz

8 coeurs / 16 threads, 3,6 GHz / 4,4 GHz et GPU 8 coeurs 2100 MHz AMD Ryzen 5 4600G 6 coeurs / 12 threads, 3,7 GHz / 4,2 GHz et GPU 7 coeurs 1900 MHz

6 coeurs / 12 threads, 3,7 GHz / 4,2 GHz et GPU 7 coeurs 1900 MHz AMD Ryzen 3 4300G 4 coeurs / 8 threads, 3,8 GHz / 4 GH et GPU 6 coeurs 1700 MHz

Ces processeurs marquent de belles progressions par rapport à la génération précédente mais AMD se fait aussi un plaisir de montrer le gros écart de performances par rapport aux solutions Intel concurrentes..mais en Intel Core de 9ème génération.

On pourra donc jouer dans des conditions acceptables mais aussi réaliser différentes tâches de créativité avec un gain de performance sensible sans devoir investir dans un GPU séparé.

AMD Athlon 3000G

AMD en profite également pour dévoiler une nouvelle série AMD Athlon 3000G en ouverture de gamme, avec trois modèles dual ou quadcore, en 35W ou 65W pour le chef de file.

Des Ryzen Pro 4000 pour PC de bureau en entreprise

La firme n'oublie pas non plus de compléter sa gamme de processeurs pour PC de bureau d'entreprise avec une série Ryzen Pro 4000 également sous architecture Zen 2 gravée en 7 nm et équipée de couches de sécurité supplémentaires.

Deux processeurs Ryzen 5 Pro 4650G et Ryzen 3 Pro 4350G viennent directement prendre la suite de la gamme existante tandis qu'un nouveau membre est ajouté avec l'AMD Ryzen 7 Pro 4750G en 8 coeurs / 16 threads pour une fréquence de 3,6 GHz passant à 4,4 GHz en Turbo et avec un TDP de 65W.

Ici aussi, on trouvera une série Ryzen Pro 4000GE avec TDP de 35W et des AMD Athlon Pro Silver et Gold en 2 ou 4 coeurs et 4 threads en 35 et 65W.

La firme met en avant une plus grande efficacité énergétique par rapport à la concurrence d'Intel, notamment sur la performance par watt et les performances globales par rapport à de l'Intel Core vPro de 9ème génération.

Par rapport à la génération précédente de Ryzen Pro, le gain en single thread est de plus de 20% et il passe à +94% en performance multithread entre les deux Ryzen 5 Pro ou +152% entre l'ancien Ryzen 5 Pro et le nouveau Ryzen 7 Pro.