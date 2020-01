CES 2020 : AMD Ryzen 4000, les processeurs mobiles Zen 2 jusqu'à 8 coeurs

On savait depuis quelque temps qu'AMD préparait de nouveaux APU (Accelerated Processing Unit) exploitant l'architecture Zen 2 gravée en 7 nm et portant le nom de code Renoir.

Ils sont désormais officialisés sur le salon CES 2020 sous la dénomination AMD Ryzen 4000 et se destinent à prendre place dans des ordinateurs portables et ultraportables.

Ils se divisent en deux catégories : les AMD Ryzen 4000-U avec TDP 15 Watts et de 4 à 8 coeurs, et les AMD Ryzen 4000-H avec un TDP de 45 Watts et composés du Ryzen 5 4600H à 6 coeurs / 12 threads et du Ryzen 7 4800H avec 8 coeurs / 16 threads.

On notera que certains processeurs de la série-U ne sont pas configurés pour le multithread : l'AMD Ryzen 3 4300 U propose ainsi une configuration 4 coeurs / 4 threads, le Ryzen 5 4500U du 6 coeurs / 6 threads et le Ryzen 7 4700U est en 8 coeurs / 8 threads.

Les deux familles sont équipées pour la partie GPU de solutions Radeon Graphics (Vega en 7 nm) avec 5 à 8 coeurs pour la série-U et 6 ou 7 coeurs pour la série-H, et accompagnés d'une nouvelle technologie AMD SmartShift d'adaptation dynamique de la puissance entre le processeur et la partie graphique, promettant d'améliorer jusqu'à 10% les performances ludiques.

Quelques comparaisons de performances avec les derniers processeurs d'Intel sont proposées. Le Ryzen 7 4800U serait ainsi supérieur de 4% en single thread et jusqu'à 90% en multithread par rapport à l'Intel Core i7-1065G7, et jusqu'à 18% plus performant pour la partie graphique (vs Intel Gen11).

De son côté, le processeur mobile Ryzen 7 4800H serait plus performant de 5% en single thread et jusqu'à 46% en multi-thread par rapport à l'Intel Core i7-9750H, avec un encodage 4K plus rapide de 25% sous Adobe Premier.

Les premiers PC portables équipés de processeurs AMD Ryzen 4000 feront leur apparition tout au long de 2020.