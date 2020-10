"AMD Ryzen 5 5600X : devant Intel comme processeur le plus rapide en single thread sur Passmark'

Avec la série de processeurs Ryzen 5000 exploitant l'architecture Zen 3, AMD a promis une amélioration de 19% de l'IPC (instructions per cycle) par rapport à la génération précédente, permettant d'accroître les performances intrinsèques des processeurs.

Cette évolution va sans doute se traduire par une solide amélioration des scores dans les benchmarks, par rapport aux Ryzen 3000 en Zen 2 mais aussi par rapport à la concurrence.

Et les résultats obtenus par le processeur Ryzen 5 5600X, le plus petit de la famille Ryzen 5000 avec ses 6 coeurs / 12 threads, impressionnent sur PassMark. Avec un score de 3495 points en performance single thread, il se retrouve en tête de liste, devant les déclinaisons des processeurs Intel Core i9-10900, situés vers 3100 points.

Il montre également une progression de plus de 20% par rapport au Ryzen 5 3600XT de la génération précédente. L'écart est sensible et bien plus marqué qu'entre deux générations de processeurs Intel.

On attend maintenant les performances des Ryzen 7 5800X et Ryzen 9 5900X sur ce même test. Le processeur Ryzen 5 5600X sera commercialisé avec les autres membres de la famille Ryzen 5000 à partir du 5 novembre 2020 pour un prix de 300 dollars