AMD Ryzen 5000 sous Zen 3 : le gaming à l'honneur jusqu'à 16 coeurs !

Le groupe AMD inaugure sa nouvelle architecture Zen 3 gravée en 7 nm avec l'arrivée au mois de novembre d'une nouvelle famille de processeurs Ryzen 5000 dont il affirme qu'ils vont faire un malheur en gaming grâce à leurs performances.





AMD Zen 3, de l'optimisation aux petits oignons

L'architecture Zen 3 n'est pas seulement qu'une évolution de Zen 2 avec une gravure en 7 nm optimisée chez TSMC. Elle comprend un certain nombre d'améliorations qui lui permettent de revendiquer une belle progression de 19% de l'IPC (instruction per clock).

L'une des particularités de Zen 3 est de rassembler les caches L3 entre tous les coeurs CPU du chiplet pour des échanges de données encore plus rapides. Là où Zen 2 pouvait rassembler 4 coeurs avec 16 Mo de cache L3 en commun, Zen 3 peut maintenant grouper 8 coeurs autour d'un cache L3 commun de 32 Mo. permettant de réduire les latences d'accès et d'augmenter le rythme de traitement des instructions.

AMD avance également le chiffre d'une performance par Watt améliorée de 2,4 fois avec Zen 3 par rapport à la première génération Ryzen (gravée en 14 nm), contre 2 fois pour Zen 2, ce qui va permettre de conserver un TDP similaire à Zen 2 tout en assurant des performances supérieures.





AMD Ryzen 5000

Exploitant l'architecture Zen 3, la nouvelle famille de processeurs Ryzen 5000 " Vermeer " met à profit les optimisations pour revendiquer son intérêt en gaming. Trois processeurs avec 6 à 12 coeurs sont annoncés dans la gamme standard, avec un modèle 16 coeurs qui pousse les performances encore plus loin :

AMD Ryzen 5 5600X 6 coeurs / 12 threads, 35 Mo de cache et TDP 65W

6 coeurs / 12 threads, 35 Mo de cache et TDP 65W AMD Ryzen 7 5800X 8 coeurs / 16 threads, 36 Mo de cache et TDP 105W

8 coeurs / 16 threads, 36 Mo de cache et TDP 105W AMD Ryzen 9 5900X 12 coeurs / 24 threads, 70 Mo de cache et TDP 105W

AMD Ryzen 9 5950X 16 coeurs / 32 threads, 72 Mo de cache et TDP 105W

Les fréquences de base vont de 3,4 à 3,7 GHz et passent en boost entre 4,6 et 4,9 GHz. AMD n'hésite pas à affirmer que sa famille Ryzen 5000 est supérieure à l'offre concurrente d'Intel (Comet Lake, au moins tant que les Rocket Lake ne seront pas sur le marché d'ici début 2021) en single thread comme en multithread, et avec une meilleure efficacité énergétique, ce qui en fera une référence pour le jeu en 1080p.

AMD Ryzen 9 5900X vs AMD Ryzen 9 3900X

AMD Ryzen 9 5900X vs Intel Core i9-10900K



Du côté des prix, AMD annonce les tarifs suivants, avec une commercialisation fixée au 5 novembre 2020:

AMD Ryzen 5 5600X : 299 dollars

AMD Ryzen 7 5800X : 449 dollars

AMD Ryzen 9 5900X : 549 dollars

Pour le chef de file Ryzen 9 5950X de 16 coeurs, il faudra débourser 799 dollars, avec une disponibilité fixé là aussi pour le 5 novembre.