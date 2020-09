AMD Ryzen 4000 Zen 3 Vermeer et Radeon RX 6000 Big Navi, c'est pour le mois d'octobre !

Les groupes Intel, avec ses processeurs Intel Core 11ème génération Tiger Lake, puis Nvidia avec ses cartes graphiques GeForce RTX 30, ont frappé fort en ce mois de septembre, et l'on attend maintenant AMD sur le double front des processeurs et des cartes graphiques, d'autant plus que la firme ne devrait pas manquer d'arguments avec l'introduction des premiers composants exploitant l'architecture Zen 3.

AMD avait déjà indiqué vouloir annoncer ses gammes en Zen 3 et Big Navi avant l'arrivée des consoles next gen qui exploitent des puces custom et c'est donc au mois d'octobre que l'on découvrira les premiers processeurs Ryzen 4000 en Zen 3 pour PC de bureau le 8 octobre (à ne pas confondre avec les Ryzen 4000 mobiles en Zen 2 déjà lancés) suivi des cartes graphiques Radeon RX 6000 avec architecture RDNA 2 le 28 octobre.

Ces dernières devraient correspondre aux cartes graphiques Big Navi avec un positionnement haut de gamme capable de rivaliser avec les récentes cartes RTX 30 de Nvidia.

Cette architecture RDNA 2 sera au coeur des consoles Playstation 5 et Xbox Series X / S et est donc très attendue dans sa version carte graphique pour PC, d'autant plus que Nvidia aura à cette date lancé ses RTX 3070, 3080 et le fleuron RTX 3090.

La bataille entre les Verts et les Rouges s'annonce donc intense en fin d'année, de même sans doute que celle entre les Bleus et les Rouges côté processeurs !