AMD Ryzen 6000 : des APU Rembrandt en Zen 3+, Navi 2 et avec DDR5

Alors que l'architecture Zen 3 se déploie au sein de séries Ryzen 5000 (et Epyc de 3ème génération) , il est déjà question des prochaines générations avec un focus sur les futurs APU Rembrandt qui constitueront en principe la famille Ryzen 6000 l'an prochain.

Une roadmap diffusée par le leaker kopite7kimi donne quelques indications sur la série d'APU qui remplacera les actuels Ryzen 5000 Cezanne en précisant qu'ils exploiteront une architecture Zen 3+ avec gravure en 6 nm.

Et alors que les APU Cezanne sont restés avec une architecture graphique Vega (certes passée au 7 nm), les APU Ryzen 6000 basculeront quant à eux sur une partie graphique Navi 2 (et donc architecture RDNA 2) et profiteront du support de la mémoire DDR5 / LPDDR5, le tout avec un TDP de 45W pour les versions pour PC portable haut de gamme (Rembrandt-H) ou de 15W pour les versions basse consommation pour ultraportable (Rembrandt-U).

Barcelo-U, Dragon Crest et Pollock en basse / très basse consommation

La roadmap révèle également le nom du successeur des APU Lucienne (Zen 2 / Vega 7) : Barcelo, qui passera à Zen 3 pour la partie CPU mais restera en GPU Vega 7.

On trouve également mention de Dragon Crest, la plate-forme en Zen 2 / Navi 2 qui prendra la suite de Van Gogh (Zen 2 / Navi 2) pas encore annoncée mais qui arrivera cette année.

et pour la très basse consommation (4,5W), la plate-forme Pollock avec architecture Zen gravée en 14 nm et partie graphique Vega sera amenée à occuper le terrain en 2021 et 2022.