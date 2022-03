AMD Ryzen 7 5800X3D : le processeur gaming le plus rapide pour le 20 avril

Dévoilé en début d'année par AMD et introduit comme le processeur gaming le plus rapide au monde, le Ryzen 7 5800X3D est annoncé pour une disponibilité le 20 avril prochain aux États-Unis et à un prix conseillé de 449 $.

Avec architecture Zen 3 gravée en 7 nm FinFET, il est le premier Ryzen 7 à bénéficier de la technologie 3D V-Cache d'AMD. C'est ce qui lui confère un atout et constitue une première pour un processeur grand public du fondeur.

Comme le Ryzen 7 5800X et compatible avec le socket AM4, le Ryzen 7 5800X3D est dans une configuration 8 cœurs et 16 threads. La fréquence de base et en boost est inférieure à respectivement 3,4 GHz et jusqu'à 4,5 GHz (au lieu de 3,8 GHz et 4,7 GHz), pour une même enveloppe thermique (TDP) de 105 W.

Un cache L3 étendu

Reste que AMD vante des performances 15 % supérieures en jeu par rapport aux processeurs qui ne disposent pas de la technologie 3D V-Cache de mémoire cache empilée au-dessus des cœurs, et pour donc faire du Ryzen 7 5800X3D un processeur gaming très avancé.

C'est par exemple aussi valable en comparaison au Ryzen 9 5900X malgré sa configuration à 12 cœurs et 24 threads. Grâce à la technologie 3D V-Cache, le Ryzen 7 5800X3D profite de 96 Mo de mémoire cache L3 (contre 32 Mo pour le Ryzen 7 5800X).

À attendre prochainement d'AMD le recours à la technologie 3D V-Cache pour les processeurs Ryzen 5 ou Ryzen 9...