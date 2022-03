AMD Ryzen 7000 : la production des processeurs Zen 4 imminente

Attendus au second semestre avec la nouvelle architecture Zen 4, les processeurs Ryzen 7000 d'AMD vont bientôt entrer en production.

AMD a officialisé leur dénomination durant le salon CES 2022 de Las Vegas en janvier mais n'a pas encore dévoilé les secrets des processeurs Ryzen 7000 qui auront l'avantage de profiter d'une nouvelle architecture Zen 4 gravée en 5 nm.

Les fuites ont déjà révélé un certain nombre d'éléments concernant ces processeurs portant le nom de code Raphael et leur fenêtre de lancement est programmée pour le second semestre de l'année.

Selon le leaker @greymon55, leur production de masse se prépare et débuterait sur la période avril / mai, ce qui serait plutôt en phase avec une commercialisation à partir du dernier trimestre 2022.

Le timing pourrait aussi être dicté par la volonté d'Intel de lancer sa prochaine génération de processeurs Raptor Lake / Intel Core 13ème génération à peu près sur la même période.

Les dernières informations suggèrent que les processeurs AMD Raphael exploiteront le nouveau socket AM5 et pourront aller jusqu'à 16 coeurs et un TDP de 170W.

Utilisant l'architecture Zen 4, ils pourront supporter de la mémoire RAM DDR5 et l'interface PCIe Gen 5, éléments qu'Intel propose déjà avec ses actuels processeurs Alder Lake.