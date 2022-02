Raptor Lake : les processeurs Intel Core de 13ème génération lancés dès septembre ?

On sait qu'Intel envisage de lancer ses processeurs Raptor Lake, qui seront le support de la famille Intel Core de 13ème génération, avant la fin de l'année 2022. Successeurs des Alder Lake, ils en reprendront le socket LGA1700 et l'architecture hybride en la portant plus haut avec des configurations grimpant jusqu'à 24 coeurs CPU, toujours avec un procédé de gravure Intel 7 (gravure en 10 nm Enhanced SuperFin).

Lors de l'événement Investor Meeting 2022, la firme de Santa Clara a créé la surprise en réalisant une démonstration d'une machine tournant avec un processeur Raptor Lake de 24 coeurs / 32 threads, laissant entendre que la plate-forme est proche de la finalisation.

Intel a vaguement indiqué anticiper une progression des performances selon un pourcentage à deux chiffres, que le youtubeur Moore's Law is Dead interprète comme de 8 à 15% en single thread et autour de 30% en multithread par rapport à Alder Lake.

La même source affirme avoir entendu parler d'un lancement de Raptor Lake-S (pour PC de bureau) dès le troisième trimestre 2022, vers fin septembre, tandis que les processeurs Raptor Lake-H (PC portables haut de gamme) et Raptor Lake-U (basse consommation) seraient lancés au dernier trimestre 2022.

Sachant qu'AMD doit annoncer ses processeurs Ryzen 7000 avec architecture Zen 4 (gravure en 5 nm chez TSMC) en fin d'année, Intel cherche peut-être à lui couper l'herbe sous le pied en occupant le terrain avec une architecture hybride qui aura gagné en maturité et en puissance.

Une rumeur récente évoquait toutefois aussi un lancement dès le troisième trimestre pour les processeurs Ryzen 7000. La bataille des processeurs s'annonce serrée au second semestre.