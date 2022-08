AMD Ryzen 7000 : la date de lancement légèrement retardée

Les processeurs Ryzen 7000 en Zen 4 arriveraient un peu plus tard que prévu mais juste à point pour faire de l'ombre aux Raptor Lake d'Intel.

Le groupe AMD a confirmé l'arrivée des processeurs Ryzen 7000 pour PC de bureau (nom de code Raphael) exploitant la nouvelle architecture Zen 4 pour le second semestre de l'année et les premières informations tablaient sur une présentation fin août et un lancement au 15 septembre, d'après un planning interne partagé avec les partenaires.

Selon de nouvelles informations publiées par le site MyDrivers, les processeurs arriveraient finalement légèrement plus tard : la nouvelle date serait maintenant le 27 septembre, tandis que la présentation du 29 août resterait confirmée.

27 septembre, en même temps que l'Intel Innovation ?

Or, le 27 septembre sera aussi le jour de l'événement Intel Innovation durant lequel le géant de Santa Clara doit en principe officialiser ses processeurs Raptor Lake, constitutifs de la famille Intel Core de 13ème génération, avant leur commercialisation en octobre.

Il risque donc d'y avoir du beau monde ce 27 septembre, entre les processeurs Ryzen 7000 grimpant jusqu'à 16 coeurs Zen 4 et les Raptor Lake avec architecture hybride jusqu'à 24 coeurs (8 P-Cores + 16 E-Cores), les premiers gravés en 5 nm chez TSMC et les seconds en 10 nm Enhanced SuperFin selon le procédé Intel 7.

On notera toutefois que ni AMD ni Intel n'ont pour le moment officiellement confirmé d'annonce ou de commercialisation de processeurs à cette date.