AMD Ryzen 7000 : les processeurs n'auront pas à rougir sur les fréquences en boost

Si tout se passe comme prévu, les processeurs pour PC de bureau Ryzen 7000 d'AMD (nom de code Raphael) avec la nouvelle architecture Zen 4 et une gravure en 5 nm seront officialisés le 29 août et commercialisés le 15 septembre.

Dès à présent, leurs caractéristiques commencent à se préciser sérieusement pour les quatre membres attendus :

AMD Ryzen 9 7950X

AMD Ryzen 9 7900X

AMD Ryzen 7 7700X

AMD Ryzen 5 7600X

L'architecture Zen 4 devrait apporter une augmentation de l'IPC de l'ordre de 10% tandis que la gravure plus fine permettra d'embarquer plus de transistors et de tourner à plus haute cadence.

Zen 4 devrait ainsi offrir un ratio Performance / Watt amélioré de 25% par rapport à Zen 3 et d'autres améliorations seront à trouver du côté de l'optimisation du cache mémoire et du support de la mémoire DDR5 et de l'interface PCIe Gen 5.

Des cadences élevées, peu de marge pour aller plus haut ?

Les processeurs Ryzen 7000 grimperont au maximum à 16 coeurs / 32 threads, comme leurs prédécesseurs, et l'on connaît désormais les fréquences du chef de file Ryzen 9 7950X : 4,5 GHz en base et jusqu'à 5,7 GHz en boost, pour un TDP de 170W :

AMD Ryzen 9 7950X : 4,5 GHz / 5,7 GHz (16 coeurs)

AMD Ryzen 9 7900X : 4,7 GHz / 5,6 GHz (12 coeurs)

AMD Ryzen 7 7700X : 4,5 GHz / 5,4 GHz (8 coeurs)

AMD Ryzen 5 7600X : 4,7 GHz / 5,3 GHz (6 coeurs)

Le site Wccftech note que ces cadences seraient proches de la limite du hardware, estimée à 5,85 GHz, et qu'il sera sans doute difficile de réaliser de l'overclocking sur ces processeurs utilisant un nouveau socket AM5.

AMD ferait tourner sa prochaine gamme quasiment au maxmum du voltage supporté et ne laisserait que la possibilité de l'abaisser. Il faudra peut-être jouer sur d'autres aspects pour optimiser les performances.