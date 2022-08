AMD Ryzen 7000 : la présentation confirmée pour le 29 août

Les rumeurs concernant l'officialisation de la nouvelle gamme de processeurs pour PC de bureau Ryzen 7000 (nom de code Raphael) exploitant l'architecture Zen 4 avec gravure en 5 nm ont vu juste.

AMD a confirmé la tenue d'un conférence en livestream le 29 août (nuit du 29 au 30 août pour l'Europe) avec aux commandes la CEO Lisa Su et le CTO Mark Papermaster pour détailler l'architecture Zen 4, les processeurs de nouvelle génération et du socket AM5 qui va permettre le support de la RAM DDR5 et de l'interface PCIe Gen 5.

On devrait donc avoir confirmation des informations (parfois contradictoires) qui ont émergé ces derniers mois dans les nombreuses fuites en amont sur les quatre processeurs attendus, dont le chef de file AMD Ryzen 7 7950X équipé de 16 coeurs Zen 4 et qui pourrait atteindre une cadence de 5,7 GHz en boost.

DDR5 et PCIe Gen 5 avec le socket AM5

Si l'évolution de la puissance brute de l'architecture évoluera modérément, c'est plutôt du côté de la performance / watt qu'AMD compte faire la différence grâce à la gravure plus fine face aux processeurs Raptor Lake / Intel Core de 13ème génération de son concurrent qui arriveront un peu plus tard dans l'année.

La firme de Santa Clara a déjà commencé à proposer la DDR5 et l'interface PCIe Gen 5 avec ses processeurs actuels Alder Lake (Intel Core 12ème génération) depuis fin 2021 et la réponse d'AMD était donc attendue sur ces aspects.

La disponibilité effective semblait être fixée au 15 septembre mais les rumeurs récentes tablent désormais vers une sortie autour du 27 septembre, pile dans la fenêtre de l'officialisation de Raptor Lake.