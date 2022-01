AMD Ryzen 7000 en Zen 4 : des prototypes 8 et 16 coeurs repérés

Si le CES 2022 a été l'occasion de mettre en avant l'architecture Zen 3+ (avec passage à une gravure en 6 nm) pour les APU Ryzen 6000, AMD a également brièvement évoqué la famille Ryzen 7000 qui passera cette fois à l'architecture Zen 4 gravée en 5 nm.

La firme garde encore le secret sur l'essentiel des caractéristiques de la nouvelle architecture et a seulement confirmé un lancement sur le second semestre 2022. Toutefois, des références à des processeurs Ryzen 7000 ont déjà été retrouvées ici ou là.

En l'occurrence, c'est au sein du projet MilkyWay@Home qu'on émergé les traces de processeurs Zen 4, l'un avec 8 coeurs / 16 threads et qui pourrait correspondre à un futur Ryzen 7 7800X et l'autre avec 16 coeurs / 32 threads qui serait en principe le Ryzen 9 7950X, si AMD conserve sa nomenclature.

Il s'agit sans doute ici de prototypes et il est étonnant d'en trouver trace dans un projet communautaire mais c'était déjà le cas pour des références concernant de futurs processeurs Ryzen Threadripper Pro il y a quelques mois.

La famille Ryzen 7000 porte le nom de code Raphael et est déjà apparu à plusieurs reprises dans des roadmaps officieuses. Elle profitera d'un nouveau socket AM5 et pourra gérer de la RAM DDR5 et l'interface PCIe Gen 5 que propose déjà Intel pour ses processeurs Intel Core Alder Lake / Intel Core de 12ème génération.