AMD Ryzen Threadripper 5000 : rien avant le mois d'août ?

L'architecture Zen 3 d'AMD offre un certain nombre d'avantages par rapport à la génération précédente, l'un des points étant l'amélioration de son IPC (Instruction per Cycle) qui permet d'augmenter les performances sans faire grimper les fréquences et le TDP. Cette efficacité supplémentaire est au coeur des processeurs Ryzen 5000 pour PC de bureau, de certains APU Ryzen 5000 mobiles et des processeurs Epyc de troisième génération.

On devrait aussi la retrouver dans de futurs processeurs Ryzen Threadripper 5000 pour le segment HEDT (high-end desktop) qui n'a pas connu d'évolution majeure depuis 2019 si l'on excepte les Threadripper Pro de 2020 qui n'ont fait qu'augmenter légèrement les performances de la série originale. On en sait un tout petit peu plus sur les Threadripper 5000 portant le nom de code Chagall.

Selon un leaker sur Twitter, les nouveaux processeurs avec architecture Zen 3 feraient leur apparition au mois d'août. Il y a très peu de détails connus sur la série dans la mesure où les firmwares compatibles sont toujours attendus et conservent donc pour le moment leurs secrets.

La série Ryzen Threadripper 5000 devrait en principe proposer des processeurs allant jusqu'à 64 coeurs / 128 threads, comme l'actuelle série Ryzen Threadripper (Pro et non Pro) 3000.