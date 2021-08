AMD Ryzen Threadripper 5000 Chagall en Zen 3 : des processeurs HEDT jusqu'à 64 coeurs

L'architecture Zen 3 gravée en 7 nm a été déployée dans bon nombre des gammes de processeurs d'AMD mais pas encore dans les Ryzen Threadripper. Cette série destinée aux ordinateurs HEDT (High-End DeskTop) haut de gamme devrait pourtant bientôt y avoir droit aussi sous la forme d'une famille Ryzen Threadripper 5000.

Celle-ci, qui porte le nom de code Chagall, se dévoile un peu via une fuite chez Gigabyte et apporte des éléments nouveaux comme des points de confirmation. Selon les documents, la série pour HEDT comprendra des versions 24 / 32 et 64 coeurs tandis que la série Pro pour stations de travail ajoutera des versions 12 et 16 coeurs.

Le Ryzen Threadripper 5990X sera logiquement le chef de file avec 64 coeurs / 128 threads, 256 Mo de cache L3 et 64 lignes PCIe Gen 4 et avec de la DDR4-3200 4 canaux.

Le Ryzen Threadripper Pro 5995WX sera lui aussi en 64 coeurs / 128 threads mais avec de la DDR4 8 canaux et 128 lignes PCIe Gen 4.

Le TDP des processeurs Ryzen Threadripper de la série HEDT sera de 80W quand celui des versions pour stations de travail grimpera à 110W pour le 64 coeurs et descendra progressivement jusqu'à 62W pour le 12 coeurs.

Selon les fuites, les processeurs Ryzen Threadripper 5000 seraient lancés en novembre 2021, un peu plus tard que l'estimation qui évoquait le troisième trimestre, tandis que les Ryzen Threadripper Pro arriveraient début 2022.