AMD Ryzen Threadripper Pro 5000 : les processeurs en Zen 3 officialisés

Aperçus en benchmarks depuis plusieurs mois, les processeurs Ryzen Threadripper Pro 5000 d'AMD sont finalement officialisés et la gamme profite pour la première fois de l'architecture Zen 3.

Cela faisait un moment qu'elle n'avait pas été mise à jour et la gamme précédente restait donc en Zen 2 depuis deux ans. Après avoir fait passer presque tous ses processeurs grand public et professionnels en Zen 3, c'est donc au tour des processeurs pour station de travail de faire de même.

Comme attendu, seule une déclinaison Pro est annoncée et il n'y aura donc pas de processeurs Threadripper 5000 pour HEDT (PC de bureau haut de gamme). Cinq membres sont annoncés dans la famille, le plus imposant étant le Ryzen Threadripper Pro 5995WX en 64 coeurs / 128 threads avec une fréquence de base de 2,7 GHz et une cadence en Boost de 4,5 GHz que l'on retrouve pour tous les processeurs de la série, et pour un TDP commun de 280W.

Le passage à l'architecture Zen 3 gravée en 7 nm permet des progressions en IPC (instructions per cycle) et en fréquences, ce qui permet de grimper de 200 MHz en Boost par rapport à la génération précédente.

On trouvera également des couches de sécurité avec le support de AMD Pro Security et AMD Pro Manageability, ainsi que la protection hardware AMD Shadow Stack protégeant les processeurs des vulnérabilités du même nom.

La nouvelle série continue d'utiliser les cartes mère WRX80 et le socket sWRX8 avec une simple mise à jour du firmware à prévoir en cas de migration. On retrouvera les processeurs Ryzen Threadripper Pro 5000 WX dans les stations de travail de diverses grandes marques (les processeurs ne seront pas vendus en direct), à commencer par Lenovo et ses ThinkStation P620.