AMD Ryzen Threadripper Pro 5000 en Zen 3 : enfin bientôt annoncés ?

Le lancement des premiers processeurs Ryzen Threadripper Pro avec architecture Zen 3 est imminent, sans version non Pro.

Les processeurs Ryzen Threadripper Pro 5000 (nom de code Chagall) ont fait de régulières apparitions dans les benchmarks ces derniers mois, préparant l'arrivée de cette lignée qui passera à l'architecture Zen 3.

Selon une slide venant directement d'AMD et diffusée par Videocardz, les processeurs pour station de travail seront bientôt officialisés. Le détail de la gamme est fourni avec en tête de file un Ryzen Threadripper Pro 5995WX avec 64 coeurs / 128 threads et des cadences de 2,7 GHz pouvant grimper à 4,5 GHz en Boost.

La gamme fait l'impasse sur une variante à 48 coeurs et proposera directement un Ryzen Threadripper Pro 5975WX de 32 coeurs / 64 threads. On trouvera également des versions en 24 / 16 / 12 coeurs et l'ensemble de la série offrira un TDP de 280W.

Videocardz confirme une nouvelle fois qu'il n'y aura pas de versions non Pro qui auraient pu trouver place sur le segment HEDT (PC de bureau haut de gamme) et que les processeurs à venir sont destinés à des stations de travail, à commencer par les systèmes Lenovo ThinkStation P620.

Si les fréquences de base varient de 2,7 à 4,1 GHz, tous les processeurs Threadripper Pro 5000 pourront atteindre 4,5 GHz en Boost.