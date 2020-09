AMD au secours de Huawei sur le marché du smartphone

Alors que les sanctions américaines pèsent chaque jour un peu plus sur Huawei, la marque pourrait trouver un sauveur auprès d'AMD.

Huawei est toujours sous le coup de diverses sanctions américaines l'empêchant de livrer ses smartphones avec Android, mais aussi désormais de faire fabriquer des puces à l'aide de toute technologie américaine. La marque se retrouve ainsi sans partenaires à même de fabriquer ses processeurs Kirin et doit donc composer avec son stock en attendant de trouver une solution pérenne.

Et c'est du côté d'AMD que la solution pourrait se trouver : Forrest Norrod, vice-président d'AMD a annoncé que la société avait reçu une dérogation lui permettant de collaborer avec certaines sociétés chinoises placées sur liste noire par les USA. Pour l'instant, AMD n'a pas indiqué quelles marques étaient concernées par cette dérogation, mais on sent bien qu'une ouverture se présente ici pour Huawei.

AMD travaille depuis quelque temps déjà à alléger les sanctions qui pèsent sur Huawei, évoquant un manque un gagner qui ne frappe pas que le géant chinois, mais également une grande partie de partenaires américains directs ou indirects. Sur le secteur du smartphone comme celui des télécommunications, Huawei reste un acteur important, qui propose des innovations profitant au marché global.

Pour l'instant AMD a indiqué que ces dérogations pourraient ne pas avoir d'impact immédiat, malgré tout Huawei pourrait y voir une lueur d'espoir.