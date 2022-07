AMD Threadripper Pro 5000WX : premiers clichés et prix astronomiques

Threadripper PRO 5000WX is already on sale in China.

Price is higher than 3000WX. These may not be official prices.

• 5995WX : 47000 CNY ~ 7029 USD

• 5975WX : 24000 CNY ~ 3589 USD

• 5965WX : 17200 CNY ~ 2572 USD pic.twitter.com/04AOXgS91q