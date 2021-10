AMD Threadripper Pro en Zen 3 : encore une apparition en benchmark

Le groupe AMD fait progressivement passer ses processeurs à l'architecture Zen 3. Les puces Ryzen et Epyc profitent déjà de ses avancées mais la famille Ryzen Threadripper (et sa variante Pro), destinée aux PC haut de gamme et aux stations de travail, n'y a pas encore eu droit.

Si la bascule vers Zen 3 pourrait se faire l'an prochain, plusieurs processeurs ont déjà fait des apparitions dans les benchmarks ces derniers mois. Dernièrement, c'est le processeur Ryzen Threadripper Pro 5975WX qui s'est montrée.

D'après les données recueillies, il offre une configuration 32 coeurs / 64 threads et devrait donc constituer le deuxième membre de la série, sous le 5995WX et ses 64 coeurs.

Ses fréquences seraient de 3,6 GHz en fonctionnement de base et 4,5 GHz en boost et ses résultats sur Geekbench atteignent 1686 points en test single core et 27603 points en test multicore, des résultats 20 à 30% supérieurs à ceux du Threadripper 3970X (non Pro).

La rumeur veut désormais qu'AMD ne lance que des Ryzen Threadripper Pro 5000 en Zen 3, les versions non Pro ayant été en principe annulées. L'apparition uniquement des versions Pro dans les benchmarks ne serait donc pas qu'une question de timing...