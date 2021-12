AMD troisième plus gros client du fondeur TSMC en décembre

En exploitant la technologie des chiplets pour ses processeurs, le groupe AMD a utilisé tôt les techniques de gravure en 7 nm du fondeur taiwanais TSMC et en est devenu un client régulier pour beaucoup de ses puces.

Un partenariat étroit s'est installé qui n'a fait que grandir ces dernières années, au point de faire de la firme l'un des principaux bénéficiaires de la production de puces. Selon des estimations de DigiTimes et Bloomberg, AMD serait ainsi le troisième plus gros client de TSMC au mois de décembre, en représenant 4,36% des revenus de TSMC.

Devant, Apple caracole en tête en représentant près de 26% des revenus à elle seule, suivie de MediaTek (5,80%). Derrière, AMD se positionne en amont de firmes comme Qualcom, Broadcom et Nvidia (entre 3 et 4% chacune).

Ce statut de gros client lui permet sans doute de négocier des rabais plus importants sur les volumes passés par rapport à ses concurrents et cette présence devrait s'intensifier encore ces prochaines années, AMD étant avide des noeuds de gravure les plus fins disponibles pour ses processeurs et GPU.

On notera tout de même que si le concurrent Nvidia ne représente que 2,83% des volumes de production chez TSMC, c'est aussi parce qu'il se fournit également chez Samsung. Même chose pour Qualcomm, client de longue date du géant coréen mais utilisant TSMC par périodes (en fonction de la disponibilité des technologies et des volumes nécessaires).

Le passage aux architectures graphiques Ada Lovelace et Hopper, qui nécessiteront des noeuds de gravure plus fins, devrait faire remonter la position de Nvidia chez TSMC.

Un autre acteur qui pourrait voir sa présence évoluer reste Intel, déjà client pour quelques processeurs et qui pourrait s'appuyer plus largement sur la gravure en 3 nm de TSMC une fois qu'elle sera disponible en 2022 / 2023.

Enfin, la présence écrasante d'Apple, qui peut ainsi réserver des lignes de production entière, pourrait aussi inciter AMD à voir du côté de Samsung Foundry lors de ce même passage à la gravure en 3 nm, ne serait-ce que pour s'assurer de disposer de volumes suffisants.