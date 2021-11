AMD pourrait basculer vers Samsung pour la gravure en 3 nm

AMD s'appuie beaucoup sur la gravure en 7 nm de TSMC pour produire ses processeurs et misera sur sa gravure en 5 nm. Mais le passage au 3 nm sera peut-être l'occasion de basculer vers Samsung.

Le groupe AMD a misé tôt sur la gravure en 7 nm du fondeur taiwanais TSMC pour ses architectures processeur Zen et ses architectures graphiques. Il devrait encore faire appel à lui pour le passage à la gravure en 5 nm, qui reste une évolution du 7 nm.

Au-delà, les choses pourraient changer. Selon Digitimes, AMD miserait cette fois sur un autre fondeur, Samsung, pour basculer vers la gravure en 3 nm. La raison proviendrait de la relation envahissante entre TSMC et Apple.

La firme de Cupertino est le plus gros client du fondeur et peut accaparer ses capacités de production, rendant l'accès aux gravures les plus fines difficile pour les autres acteurs.

Apple pourrait ainsi récupérer à son profit une grande partie des ressources de production en 3 nm de TSMC, obligeant les autres acteurs à trouver des alternatives.

Ce serait une bonne nouvelle pour Samsung qui trouverait là de nouveaux clients pour sa propre technique de gravure en 3 nm. La firme sud-coréenne peut déjà compter sur son partenariat de longue date avec Qualcomm et l'arrivée d'AMD remplirait un peu plus son carnet de commandes.